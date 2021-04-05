Основным спросом у зарубежных покупателей пользуются мясо, молоко и комбикорма.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии растут объемы экспорта сельхозпродукции. За последние три года сумма от реализации продукции АПК республики за рубежом выросла в два раза; в 2020 году она составила 4,8 млн долларов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Юрий Волков.

Основным экспортером республики остается агрохолдинг «КОМОС ГРУПП», предприятиями которого за минувший год отправлено за рубеж 900 тонн мясной продукции, около 1 тыс. тонн комбикормов и почти 500 тонн молочной продукции. В этом году компания получила аккредитацию на поставки молока с площадки в Сарапуле в Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и Узбекистан. Предприятие «Глазов-молоко» внесено в реестр предприятий – поставщиков сухой деминерализованной сыворотки в Китай, Глазовский комбикормовый завод налаживает экспорт в Иорданию. Импортерами «КОМОС ГРУПП» выступают уже 12 стран. Это стало возможным после полного комплекса аудиторских мероприятий со стороны Россельхознадзора. Кроме того, ведется работа по налаживанию экспорта продукции птицеводческих предприятий. Удмуртская птицефабрика нацелена на китайский рынок, птицефабрика «Вараксино» – на страны Персидского залива.

И добавим, сегодня семь предприятий АПК Удмуртии включены в реестр экспортеров, 11 – в реестр Таможенного союза, а предприятие «Сарапул-молоко» – единственный производитель в республике, имеющий сертификат на поставку продукции в США.