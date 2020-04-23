Заявление на закрытие ИП в Удмуртии можно подать через интернет без электронной подписи

Такой возможностью воспользовались 40 предпринимателей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заявление о закрытии ИП можно будет подать через портал ФНС без электронной подписи. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.

Заявление можно подать с помощью электронного сервиса «Государственная регистрация ЮЛ и ИП». Для направления без электронной подписи заявитель:

заполняет «Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя» с указанием способа представления (направления) указанного заявления в регистрирующий орган «В электронном виде без использования электронной подписи»;

платит госпошлину в размере 160 рублей;

вместе с заявлением направляет скан-образ или фотографии страниц паспорта со всеми данными и собственное фото (селфи) заявителя с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.

Документы после рассмотрения в течение пяти дней возвращаются на электронную почту владельца. Нововведением в Удмуртии воспользовались уже 40 предпринимателей.