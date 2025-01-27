Бизнес-омбудсмен в Удмуртии Олег Овчинников подвёл итоги первого года на своём посту

Ижевск. Удмуртия. Олег Овчинников подвёл итоги года на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртии. Об этом бизнес-омбудсмен написал в соцсетях.

«Год прошёл с начала работы на новой должности и, на мой взгляд, этого времени достаточно, чтобы подвести итоги. Среди достижений я выделяю продление действующих льгот для малого и среднего бизнеса на пять лет, а также внедрение новых форм государственной поддержки на уровне регионов. Основной принцип экономического блока правительства Удмуртии — «Создаём возможности – не мешаем работать» и, по моему мнению, он был реализован во многих аспектах», — написал Овчинников.

В цифрах эти итоги он выразил так. Почти рассмотренных 100 письменных и более 500 устных обращений, жалоб и предложений. Четыре проведённых Общественных совета. 30 назначенных общественных помощников. 21 инициированное выездное совещание в муниципальных округах республики. Три принятые законодательные инициативы.

«Из ключевых задач, которые я ставлю перед собой, особенно выделяю необходимость дальнейшего раскрытия инвестиционного потенциала Удмуртии путём создания ясных и понятных условий для ведения бизнеса. Особенно важно продвигать институт Уполномоченного как площадку для диалога между бизнесом и властями. Этот инструмент уже сейчас помогает решать как конкретные вопросы, так и выявлять системные проблемы», — отметил бизнес-омбудсмен.

Он также поблагодарил предпринимателей за активное сотрудничество, особенно за предложения по внесению изменений в региональный закон о патентной системе. Благодаря этому в Удмуртии смогли расширить список видов деятельности, для которых доступен этот специальный режим налогообложения. В окончательной версии закона добавилось 15 новых пунктов.

«Также мы смогли продлить действия старых льгот для плательщиков УСН и предусмотреть несколько новых. Это стало возможным благодаря слаженной работе института Уполномоченного, Министерства экономики и профильной комиссии Государственного совета. Выражаю коллегам свою благодарность за это», — подытожил Олег Овчинников.