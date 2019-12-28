Пивной ларек и незаконно установленный навес снесли в Ижевске

Демонтаж был произведен на минувшей неделе.

Ижевск. Удмуртия. Судебные приставы республики продолжают ликвидацию незаконно установленных торговых конструкций, а также точек по торговле спиртным. Как сообщили в Управлении ФССП по Удмуртии, в Ижевске в 2019 году снесли 10 таких объектов.

В пресс-службе ведомства уточнили, что только на минувшей неделе убрали ларек на улице Совхозной, 113, в котором тайно продавали алкоголь. Собственник добровольно решение суда о демонтаже не исполнил. Киоск ликвидировала подрядная организация. Ее услуги придется оплатить бывшему владельцу объекта.

Кроме того, подрядчик демонтировал навес по адресу улица Пойма, 16а. Собственник самовольно занял земельный участок, возвел конструкцию, из-под которой торговал овощами и фруктами. Получив уведомление суда, снести навес самостоятельно торговец отказался, за что теперь тоже будет вынужден заплатить.