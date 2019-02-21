Речь идет о предприятии «ВакууммашЭлектро», которое намерено вложить в производство 209,3 млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле появится еще один резидент ТОСЭР. Как сообщает пресс-служба Минэкономики Удмуртии, речь идет о предприятии «ВакууммашЭлектро», которое намерено открыть производство интеллектуальных датчиков давления.

«Целью [производства] является организация серийного производства мощностью до 5000 шт. в год конкурентоспособных, востребованных на рынке, многопредельных интеллектуальных датчиков давления», - говорится в сообщении.

В Минэкономике отметили, что датчики будут использовать в работе систем автоматического управления, контроля и регулирования производственных процессов в различных отраслях промышленности.

В рамках реализации инвестпроекта планируется создание 27 рабочих мест, объем инвестиций оценивают в 209,3 млн рублей.

Ранее стало известно, что компания «Экопектин» получит в Сарапуле землю под строительство завода по производству пектина. Участок площадью 30 тыс. квадратных метров предоставят без проведения торгов