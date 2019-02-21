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В Сарапуле появится еще один резидент ТОСЭР

10:05, 21 февраля, 2019
Георгий Поветкин
10:05, 21 февраля, 2019
Георгий Поветкин
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#экономика\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#производство\n#ТОСЭР
Фото: pixabay.com
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Речь идет о предприятии «ВакууммашЭлектро», которое намерено вложить в производство 209,3 млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле появится еще один резидент ТОСЭР. Как сообщает пресс-служба Минэкономики Удмуртии, речь идет о предприятии «ВакууммашЭлектро», которое намерено открыть производство интеллектуальных датчиков давления.

«Целью [производства] является организация серийного производства мощностью до 5000 шт. в год конкурентоспособных, востребованных на рынке, многопредельных интеллектуальных датчиков давления», - говорится в сообщении.

В Минэкономике отметили, что датчики будут использовать в работе систем автоматического управления, контроля и регулирования производственных процессов в различных отраслях промышленности.

В рамках реализации инвестпроекта планируется создание 27 рабочих мест, объем инвестиций оценивают в 209,3 млн рублей.

Ранее стало известно, что компания «Экопектин» получит в Сарапуле землю под строительство завода по производству пектина. Участок площадью 30 тыс. квадратных метров предоставят без проведения торгов

10:05, 21 февраля, 2019
Георгий Поветкин
126
0
#экономика\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#производство\n#ТОСЭР

 

 

 


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