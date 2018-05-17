Завод «Ижметмаш» в июле может вновь запустить производство

Новое юрлицо планируют зарегистрировать в июне 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. Собственник завода «Ижметмаш» продлил содержание предприятия на два месяца. Об этом в четверг, 17 мая, сообщил первый вице-премьер правительства Удмуртской Республики Александр Свинин на встрече с рабочими и специалистами завода.

Напомним, 13 марта глава Удмуртии Александр Бречалов и руководство компании «Татнефть», которой принадлежит завод в Ижевске, подписали дорожную карту о совместной работе по поиску инвесторов и заказчиков для предприятия.

На прошедшей встрече собственник рассказал сотрудникам «Ижметмаша», что принял решение продлить ещё минимум на два месяца содержание предприятия, а количество предварительных найденных заказов за прошедшие два месяца позволяет в июле запустить производство. Для запуска в июне будет зарегистрировано новое юридическое лицо. Отмечается, что потенциальные инвесторы готовы уже в 2018 году начинать процедуру оценку предприятия.

«Конечно, итоговое решение о возобновлении деятельности будет только за собственником, но сохранение содержания завода и решение о возможности запуска уже в июле - результат, о котором до марта 2018 года никто даже не думал», - отметил Александр Свинин.