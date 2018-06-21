play
pause
  • $ 63.62 ↓
  • € 73.61 ↓

Депутаты Госдумы России обсудили в Ижевске поправки к закону об оружии

09:00, 21 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
09:00, 21 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
439
0
#бизнес\n#оружие\n#Ижевск\n#Концерн Калашников\n#Госдума России\n#Удмуртия
Фото: instagram.com/asvinin
439
0

На повестке дня стояли инициативы «Концерна "Калашников"».

Ижевск. Удмуртия. Выездное заседание Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции прошло в Ижевске. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, главной темой обсуждения в среду, 20 июня, стало совершенствование законодательства в области оборота гражданского оружия.

Отмечается, что с идеями по развитию вопросов оборота гражданского оружия в начале 2018 года выступил концерн «Калашников», а глава Удмуртии Александр Бречалов предложил провести заседание профильного комитета Госдумы в Ижевске.

«Внесение поправок позволит повысить конкуренцию на рынке, качество выпускаемой продукции, поддержать отечественных производителей и убрать ограничения, сужающие рынок», - отметил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Первый зампредседателя Комитета Эрнест Валеев сообщил, что предлагается уточнить условия приобретения населением охотничьего оружия с нарезным стволом. В частности, предлагается сократить необходимый для покупки срок владения гладкоствольным оружием с 5 до 3 лет и увеличить максимальное число единиц оружия с 5 до 10. А также дать производителям патронов возможность приобретать оружие под производимый патрон для контрольных отстрелов.

Первый зампредседателя правительства Удмуртии Александр Свинин сказал, что поддерживает озвученные предложения: «Кроме того, что это вопрос безопасности, это вопрос и экономический. Будет расти производство гражданской продукции - будет укрепляться и положение наших предприятий, появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления».

09:00, 21 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
439
0
#бизнес\n#оружие\n#Ижевск\n#Концерн Калашников\n#Госдума России\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала жителям Удмуртии о борьбе с диабетом

13:58, 15 июня, 2018
27056

Глава Удмуртии предложил распустить советы депутатов в двух муниципальных образованиях республики

12421
12:35, 14 июня, 2018

Жители Удмуртии сообщили о НЛО

9232
09:55, 17 июня, 2018

Школьница из Ижевска отравила одноклассников бабушкиными таблетками

7980
15:48, 14 июня, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова выступит на Japan Open в составе сборной Европы

7119
15:20, 15 июня, 2018

Российские профсоюзы предложили смягчить повышение пенсионного возраста для женщин

14:26, 17 июня, 2018
10134

Правительство России может смягчить пенсионную реформу

3394
10:49, 16 июня, 2018

Опрос: против повышения пенсионного возраста выступают 92% россиян

2912
10:29, 14 июня, 2018

Ребенок погиб после нападения собаки в Коломне

2860
17:35, 18 июня, 2018

Уругвайские футболисты победили египтян в матче Чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге

2169
18:40, 15 июня, 2018

Питон проглотил пожилую женщину в Индонезии

13:38, 16 июня, 2018
79783

Драгоценные камни падают с неба на жителей Гавайских островов

2768
15:48, 15 июня, 2018

Ученые: животные переходят на ночной образ жизни из страха перед людьми

2311
16:45, 16 июня, 2018

Кристина Агилера под видом уличного музыканта спела в метро Нью-Йорка

2309
19:30, 16 июня, 2018

В Германии задержали руководителя компании Audi

2105
15:39, 18 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: закрытие детского сада в Ижевске и новый советник главы региона

20 июня, 2018

Удмуртия в минуту: сбежавший солдат и ухудшение погоды

19 июня, 2018

В Зоопарке Удмуртии проводят чемпионат по футболу среди морских свинок

19 июня, 2018