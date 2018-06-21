Депутаты Госдумы России обсудили в Ижевске поправки к закону об оружии

На повестке дня стояли инициативы «Концерна "Калашников"».

Ижевск. Удмуртия. Выездное заседание Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции прошло в Ижевске. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, главной темой обсуждения в среду, 20 июня, стало совершенствование законодательства в области оборота гражданского оружия.

Отмечается, что с идеями по развитию вопросов оборота гражданского оружия в начале 2018 года выступил концерн «Калашников», а глава Удмуртии Александр Бречалов предложил провести заседание профильного комитета Госдумы в Ижевске.

«Внесение поправок позволит повысить конкуренцию на рынке, качество выпускаемой продукции, поддержать отечественных производителей и убрать ограничения, сужающие рынок», - отметил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Первый зампредседателя Комитета Эрнест Валеев сообщил, что предлагается уточнить условия приобретения населением охотничьего оружия с нарезным стволом. В частности, предлагается сократить необходимый для покупки срок владения гладкоствольным оружием с 5 до 3 лет и увеличить максимальное число единиц оружия с 5 до 10. А также дать производителям патронов возможность приобретать оружие под производимый патрон для контрольных отстрелов.

Первый зампредседателя правительства Удмуртии Александр Свинин сказал, что поддерживает озвученные предложения: «Кроме того, что это вопрос безопасности, это вопрос и экономический. Будет расти производство гражданской продукции - будет укрепляться и положение наших предприятий, появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления».