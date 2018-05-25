Генеральным директором «Газпром спецгазавтотранс» назначили Артема Ромашихина

Он сменил сменил на этом посту Алексея Фарафонтова.



Ижевск. Удмуртия. Артема Ромашихина назначили генеральным директором «Газпром спецгазавтотранс» - ижевской дочерней компании «Газпрома». Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.

«Решением Совета директоров ПАО «Газпром спецгазавтотранс» генеральным директором компании избран Артем Ромашихин», - говорится в сообщении.

Ромашихин сменил на этом посту Алексея Фарафонтова. Контракт предыдущего руководителя истёк 5 мая 2018 года.

Наша справка: Артем Ромашихин родился 16 марта 1982 года в городе Ижевске Удмуртской Республики.

В 2005 году окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «оборудование и технология сварочного производства».

В компании «Газпром спецгазавтотранс» работает 12 лет.

В 2006–2012 годах прошел путь от мастера участка до заместителя директора по строительству и ремонту магистральных трубопроводов Строительного управления подрядных работ филиала ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».

В 2012–2017 году — начальник отдела строительства и капитального ремонта магистральных трубопроводов ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» (с ноября 2016 года — ПАО «Газпром спецгазавтотранс»).

В 2017–2018 годы — заместитель генерального директора по строительству и ремонту магистральных трубопроводов ПАО «Газпром спецгазавтотранс».