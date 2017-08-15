Рекламу с мультяшным слоном запретили в Удмуртии

Плакат нарушал закон о рекламе.

Глазов. Удмуртия. В Глазове запретили рекламу с мультяшным слоном, держащим в руках электронную сигарету. Такой плакат обнаружили в лифте одного из жилых домов города, сообщает пресс-служба управления ФАС по Удмуртии.

Плакат рекламировал вейп-магазин.

Специалисты установили, что изображение нарушает закон о рекламе, в соответствии с которым демонстрация процесса курения и употребления алкоголя запрещена. Предпринимателя, владельца плаката попросили устранить нарушения. Компания плакат с курящим слоном распространять перестала.