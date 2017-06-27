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      Глазовский ЧМЗ осенью начнет поставлять титановую проволоку для Ferrari

      09:00, 27 июня, 2017
      09:00, 27 июня, 2017
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      #Глазов\n#ЧМЗ\n#Удмуртия
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      Первая партия материала будет отгружена в сентябре.

      Глазов. Удмуртия. АО «Чепецкий механический завод» в Глазове (входит в АО «ТВЭЛ») вместе с Hermith GmbH (Германия) планируют осенью начать поставки титановой проволоки для итальянского производителя спортивных автомобилей Ferrari. Об этом сообщает «Интерфакс».

      «Завершается подготовка к началу производства титановой пружинной проволоки. В сентябре первая партия материала будет отгружена для навивки пружин Ferrari», - рассказал официальный представитель АО «ТВЭЛ» Александр Ужанов.

      По его словам, титановый материал производства ЧМЗ также прошел квалификацию европейского авиапроизводителя Leonardo GS и медицинской компании Permedica.

      «В Баварии (Hermith GmbH расположена в Баварии – прим.ред.) до конца года планируется ввести в эксплуатацию линию по изготовлению титановой сварочной проволоки для аддитивных технологий», - добавил Ужанов.

      Напомним, что в марте 2017 года ЧМЗ и Hermith подписали контракт на поставку на европейский рынок более 1 тыс. тонн различной титановой продукции производства чепецкого завода на сумму более 2 млрд рублей.

      09:00, 27 июня, 2017
      128
      0
      #Глазов\n#ЧМЗ\n#Удмуртия

       

       

       

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