Продукцию Чепецкого мехзавода начнут поставлять в Германию

Титановый прокат планируется применять в автомобильной, авиационной, химической и энергетической промышленностях.

Глазов. Продукцию глазовского «Чепецкого механического завода» (входит в АО «ТВЭЛ») начнут поставлять в Германию. Предприятие подписало контракт на поставку титанового проката с германской компанией Hermith GmbH на сумму более 2 млрд рублей, сообщает Интерфакс.

«В период действия контракта планируется поставить на европейский рынок более 1 тыс. тонн различной титановой продукции производства АО ЧМЗ», - цитирует издание сообщение пресс-службы «ТВЭЛа».

По словам генерального директора HermithGmbH Алексея Рассказова, российская титановая школа обладает высоким потенциалом развития. Применять продукцию ЧМЗ планируется в автомобильной, авиационной, химической и энергетической промышленностях.

«В автомобильной отрасли это Maserati, Mercedes-Benz, BMW, Ferrari и многие другие. В энергетической промышленности - Siemens, в авиационной - итальянская компания Leonardo, которой мы уже начали поставлять титановую продукцию ЧМЗ», - отметил Рассказов.

Стоит отметить, что на мехзаводе в Глазове выпускаются титановые слитки, прутки, бесшовные трубы и сварочная проволока, каппилярные и оребренные трубы.

ЧМЗ выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию из природного урана как для предприятий атомной энергетики, так и для химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности и является единственным в России и третьим в мире производителем изделий из циркония и его сплавов.