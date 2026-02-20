Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Сбер запустил акцию «Спасибо нашим олимпийцам» в поддержку российских спортсменов

15:37, 20 февраля, 2026
Сбер запустил акцию «Спасибо нашим олимпийцам» в поддержку российских спортсменов
15:37, 20 февраля, 2026
10
0
#Олимпиада\n#новости компаний\n#спортсмены
Источник фото: ИИ
10
0

Каждый желающий может оставить слова поддержки российским атлетам на Олимпийских играх.

Сбер объявил о запуске акции «Спасибо нашим олимпийцам», приуроченной к выступлению российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине. В рамках инициативы создан Телеграм-бот, где каждый желающий может оставить слова поддержки, благодарности и любви для тех, кто защищает честь страны на главных стартах четырехлетия. 

Сообщения, оставленные в Telegram-боте «Спасибо олимпийцам», будут транслироваться на цифровых экранах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Таким образом спортсмены смогут почувствовать, что вся страна следит за их выступлениями, верит в них и гордится каждым пройденным этапом. 

Несмотря на все сложности и вызовы, российские олимпийцы приехали в Италию, чтобы показать свое мастерство, силу духа и волю к победе. Поддержка соотечественников сегодня важна как никогда — именно поэтому Сбер предложил простой и доступный способ сказать спортсменам главное слово «спасибо». Присоединиться к акции может любой желающий по ссылке (доступна на официальных ресурсах Сбера).

18+

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:37, 20 февраля, 2026
10
0
#Олимпиада\n#новости компаний\n#спортсмены