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Даниила Медведева признали первой ракеткой мира

16:11, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Даниила Медведева признали первой ракеткой мира
16:11, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#спорт\n#рейтинг\n#спортсмены\n#теннис
Фото: vk.com/daniil__medvedev
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Россиянин отодвинул на второе место серба Новака Джоковича.

Москва. Даниил Медведев стал первой ракеткой мира. Как пишет «Интерфакс», теннисист вышел на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленном 28 февраля.

Фактически россиянин завоевал этот титул еще на прошлой неделе, обойдя прежнего лидера серба Новака Джоковича, который после турнира в Дубае потерял часть очков рейтинга и откатился на вторую позицию. Ранее ее долгое время занимал Медведев.

Третьим в списке идет немецкий теннисист Александр Зверев, на четвертое с пятого поднялся испанец Рафаэль Надаль, с четвертого на пятое опустился грек Стефанос Циципас.

Тем временем россиянин Андрей Рублев вышел на шестую строчку, оттеснив на седьмое место итальянца Маттео.

Теннисистом №8 является норвежец Каспер Рууд, девятая позиция – за канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Замыкает десятку звезд мирового тенниса поляк Хуберт Хуркач.

16:11, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
30
0
#спорт\n#рейтинг\n#спортсмены\n#теннис