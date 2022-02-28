Даниила Медведева признали первой ракеткой мира

Москва. Даниил Медведев стал первой ракеткой мира. Как пишет «Интерфакс», теннисист вышел на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленном 28 февраля.

Фактически россиянин завоевал этот титул еще на прошлой неделе, обойдя прежнего лидера серба Новака Джоковича, который после турнира в Дубае потерял часть очков рейтинга и откатился на вторую позицию. Ранее ее долгое время занимал Медведев.

Третьим в списке идет немецкий теннисист Александр Зверев, на четвертое с пятого поднялся испанец Рафаэль Надаль, с четвертого на пятое опустился грек Стефанос Циципас.

Тем временем россиянин Андрей Рублев вышел на шестую строчку, оттеснив на седьмое место итальянца Маттео.

Теннисистом №8 является норвежец Каспер Рууд, девятая позиция – за канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Замыкает десятку звезд мирового тенниса поляк Хуберт Хуркач.