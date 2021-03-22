Более 900 спортсменов приняли участие в третьем Марафоне имени Галины Кулаковой и Кубке Удмуртии

Массовый забег прошел в рамках празднования 100-летия лыжного спорта республики.

Ижевск. Удмуртия. Более 900 человек из 36 регионов России вышли на старт третьего Марафона имени Галины Алексеевны Кулаковой и Кубка Удмуртии.

В этом году в соревнованиях участвовали спортсмены-любители в возрасте от 3 до 65 лет. Они состязались на нескольких дистанциях: 50 и 10 км для мужчин, 30 и 10 км для женщин, юные лыжники преодолевали трассу длиной 1 000 метров, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Участников марафона приветствовали председатель республиканского кабинета министров Ярослав Семенов, 4-кратная олимпийская чемпионка и хозяйка соревнований Галина Кулакова, а также двукратная олимпийская чемпионка Тамара Тихонова.

Почти половина спортсменов - 424 человека - заявилась на дистанцию 50 км. Каждый участник, преодолевший марафон, получил медаль финишера.

Отметим, марафон имени Кулаковой входит во Всероссийскую серию лыжных стартов Russialoppet, которая объединяет 39 любительских соревнований в России и за рубежом. Ежегодно старты Russialoppet собирают около 200 тысяч лыжников, а трассы марафонов пролегают в самых живописных местах от Исландии до Камчатки. Нынешний массовый забег в Ижевске прошел в рамках празднования 100-летия лыжного спорта республики. За вековую историю лыжники Удмуртии выиграли 6 золотых медалей Олимпийских игр, 14 чемпионатов мира, 5 золотых медалей Паралимпиады, множество серебряных и бронзовых медалей, а также бесконечное количество наград на международных юниорских соревнованиях.