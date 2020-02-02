Российская биатлонистка Анастасия Шевченко стала чемпионом мира среди юниоров

Для сборной России это четвёртое «золото».

Ланзерхейд. Швейцария. Россиянка Анастасия Шевченко завоевала «золото» в спринте среди юнирок на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ланзерхейде. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Российская биатлонистка идеально прошла два огневых рубежа и вырвалась вперёд показав вторую скорость. Это четвёртая золотая медаль нашей сборной на этом турнире, который завершится 3 февраля четырьмя гонками преследования.

Для Шевченко это первая победа в карьере на соревнованиях такого уровня. Двумя годами ранее в Отепя, спортсменка завоевала «серебро» в индивидуальной гонке.