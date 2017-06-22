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      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      09:24, 22 июня, 2017
      Новичок
      09:24, 22 июня, 2017
      Новичок
      534
      0
      #спорт\n#Москва\n#Россия\n#Криштиану Роналду\n#футбол.\n#Португалия\n#спортсмены\n#матч
      Фото: pixabay.com
      534
      0

      Автором единственного забитого гола стал Криштиану Роналду.

      Москва. Сборная России по футболу уступила национальной команде Португалии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций со счетом 0:1. Автором единственного забитого гола стал Криштиану Роналду, пишет информагентство REGNUM

      В ходе встречи российские футболисты несколько раз атаковали соперника, однако ни разу не попали в створ ворот. По данным СМИ, такой прецедент произошел впервые после назначения на пост главного тренера национальной российской команды Станислава Черчесова. 

      Напомним, ранее сообщалось, что клиенты букмекерских контор не верят в победу сборной России над Португалией в рамках Кубка Конфедераций. Ставки на положительный исход матча для российских футболистов сделали лишь 2 процента болельщиков.

      09:24, 22 июня, 2017
      Новичок
      534
      0
      #спорт\n#Москва\n#Россия\n#Криштиану Роналду\n#футбол.\n#Португалия\n#спортсмены\n#матч

       

       

       

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