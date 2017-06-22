Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

Автором единственного забитого гола стал Криштиану Роналду.

Москва. Сборная России по футболу уступила национальной команде Португалии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций со счетом 0:1. Автором единственного забитого гола стал Криштиану Роналду, пишет информагентство REGNUM.

В ходе встречи российские футболисты несколько раз атаковали соперника, однако ни разу не попали в створ ворот. По данным СМИ, такой прецедент произошел впервые после назначения на пост главного тренера национальной российской команды Станислава Черчесова.

Напомним, ранее сообщалось, что клиенты букмекерских контор не верят в победу сборной России над Португалией в рамках Кубка Конфедераций. Ставки на положительный исход матча для российских футболистов сделали лишь 2 процента болельщиков.