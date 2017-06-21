Клиенты букмекерских контор не верят в победу сборной России над Португалией

Перед сегодняшним матчем в рамках Кубка Конфедераций лишь 2 процента болельщиков поставили на нашу страну.

Москва. Лишь 2 процента ставок на исход сегодняшнего матча Россия-Португалия сделаны в пользу нашей сборной. Об этом агентству «Экономика сегодня» сообщили в одной из крупнейших российских букмекерских контор.

Таким образом, подавляющее большинство болельщиков поставили на чемпиона Европы-2017, сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду.

Матч в рамках Кубка Конфедераций состоится сегодня, 21 июня, в 18:00 по московскому времени на стадионе «Спартак».