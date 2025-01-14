Теплая зима может угрожать озимым зерновым культурам. Об этом сообщил «Интерфакс».

По данным Гидрометцентра, теплая погода, установившаяся на значительной территории европейской части России, будет ухудшать агрометеорологические условия для перезимовки озимых зерновых культур. Отмечается, что посевы будут непродуктивно расходовать сахара на дыхание.

Также метеорологи предупреждают о неблагоприятных условиях для накопления влаги к весне из-за того, что осадки в ряде южных регионов ожидаются меньше, чем обычно.

Удовлетворительными для зимовки культур станут Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, ЛНР, ДНР, а также Херсонская и Запорожская области. В этих регионах рост озимых возможен в наиболее теплые дни.

В большинстве земледельческих районов Урала и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными.