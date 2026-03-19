Ижевск. Удмуртия. Зампредседателя правительства Удмуртии Роман Габдрахманов отметил, что сельским хозяйствам нужно быть готовыми оперативно проводить весенний сев.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, что высота снежного покрова в регионе достигла 90 см, и этот показатель выше средних многолетних значений. Зимой не было длительных оттепелей, поэтому снег более рыхлый. Из-за этого при устойчивой плюсовой температуре он быстро растает. А так как земля промёрзла неглубоко, она быстро впитает талую воду.

«Если весна будет идти с такими же темпами, как сейчас, нужно будет оперативно проводить весенний сев, пока не пересохла почва», — заявил Роман Габдрахманов.

Сейчас ещё рано говорить о состоянии озимых, на них повлияет то, какими темпами сойдёт снег и какая будет температура воздуха. Важны и сроки сева, состояние, в котором культуры ушли в зиму, а также проводилась ли обработка от болезней.

Чтобы защитить себя, хозяйствам региона рекомендуют использовать для посева семена только районированных сортов высоких репродукций и оформлять страховки, чтобы в случае гибели посевов можно было возместить часть затрат. Из 57 тыс. га озимых под урожай 2026 года в Удмуртии застраховали 13,7 тыс. га.

Всего в 2026 году сельхозпроизводителям предстоит засеять 884 тыс. га, что на 14 тыс. га больше, чем в прошлом сезоне.