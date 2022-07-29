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Порядка 40 украинских пленных погибло в результате ракетной атаки ВСУ по тюрьме в ДНР

11:41, 29 июля, 2022
Евгений Кандаков
Порядка 40 украинских пленных погибло в результате ракетной атаки ВСУ по тюрьме в ДНР
11:41, 29 июля, 2022
Евгений Кандаков
142
0
#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#тюрьмы\n#ракеты\n#обстрел\n#гибель людей\n#спецоперация
Фото: pixabay.com
142
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Пострадали не менее 130 человек.

Еленовка. ДНР. Не менее 40 человек погибли и примерно 130 пострадали в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по тюрьме в Еленовке Донецкой народной республики. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на замглавы министерства информации ДНР Даниила Безсонова.

В своем Telegram-канале он написал, что обстрел произошел в ночь на 29 июля. Предположительно, использовались реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Отмечается, что ракеты попали в барак с пленными украинскими боевиками.

Завалы разбирают, число погибших и раненых может оказаться больше.

UPDATE: как уточнили позднее в Штабе территориальной обороны ДНР, погибло 53 человека, количество раненых составило 75. По данным Минобороны России, удару с украинской стороны подвергся следственный изолятор. Среди пострадавших — 8 сотрудников учреждения, заявили в ведомстве.

11:41, 29 июля, 2022
Евгений Кандаков
142
0
#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#тюрьмы\n#ракеты\n#обстрел\n#гибель людей\n#спецоперация