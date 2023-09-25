Ушел из жизни бывший министр экономики России Евгений Ясин

Москва. Стало известно о смерти 89-летнего экс-министра экономики России Евгения Ясина. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на сообщения близких покойного в соцсетях.

С конца августа 2023 года его лечили в больнице от последствий отека головного мозга и кардиозаболеваний. Экономист скончался утром 25 сентября.

Евгений Ясин родился в 1934 году, окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 1989 года заведовал отделом Государственной комиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР. Принимал участие в разработке программы «500 дней» по переходу Советского Союза на рыночную экономику. С 1994 по 1997 год был министром экономики России. С 2018 года входил в Совет по развитию гражданского общества и правам человека, был почетным научным руководителем НИУ ВШЭ.