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В ФСБ назвали имя засланного в Россию с Украины соучастника убийства Владлена Татарского

13:51, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В ФСБ назвали имя засланного в Россию с Украины соучастника убийства Владлена Татарского
13:51, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
68
0
#Россия\n#Украина\n#спецоперация\n#СВО\n#теракт\n#взрыв\n#спецслужбы\n#журналисты\n#трагедия\n#ФСБ
Фото: pxhere.com
68
0

На следующий день после совершения теракта он бежал в Турцию через Армению.

Москва. Стало известно имя одного из вероятных организаторов теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Дмитрий Фомин (псевдоним – Владлен Татарский). К преступлению может быть причастен гражданин Украины Юрий Денисов, сообщили в пресс-центре Федеральной службы безопасности России. 

По данным ФСБ, по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года 36-летний Юрий Денисов прибыл из Киева через территорию Латвии в Россию. Он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом проживания Владлена Татарского с целью сбора информации об образе жизни и местах, где бывает журналист. Составив план теракта, он передал через сервис экспресс-доставки заминированный бюст военкора россиянке Дарье Треповой. Та принесла его на встречу Фомина с читателями в одном из кафе Санкт-Петербурга 2 апреля, где и произошел взрыв, унесший жизнь военного корреспондента и писателя. Ранения получили более 50 человек.

На следующий день после теракта Юрий Денисов покинул Россию через Армению и Турцию. Готовятся документы для объявления его в международный розыск. 

Дарью Трепову задержали. Отмечается, что девушка придерживалась оппозиционных политических взглядов. 

Также в ФСБ заявили, что в подготовке и исполнении теракта замешана агентура украинских спецслужб из числа российских оппозиционеров, в том числе находящихся в настоящее время за рубежом.

13:51, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
68
0
#Россия\n#Украина\n#спецоперация\n#СВО\n#теракт\n#взрыв\n#спецслужбы\n#журналисты\n#трагедия\n#ФСБ