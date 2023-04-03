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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в убийстве Владлена Татарского

13:13, 03 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в убийстве Владлена Татарского
13:13, 03 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
109
0
#Санкт-Петербург\n#взрыв\n#убийство\n#журналисты\n#СВО\n#спецоперация\n#задержание
Фото: pxhere.com
109
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Об этом сообщили в Следственном комитете.

Санкт-Петербург. Подозреваемая в причастности к взрыву на творческом вечере Владлена Татарского в Санкт-Петербурге Дарья Трепова задержана. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет. 

Бывший ополченец, затем военный корреспондент и писатель, уроженец Донбасса Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский) погиб 2 апреля в результате взрыва во время своего творческого вечера в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Ранения получили еще 32 человека. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство общеопасным способом»). Оно передано в центральный аппарат Следственного комитета. Взрывное устройство находилось в гипсовой статуэтке. По версии следствия, сувенир подарила Татарскому 26-летняя уроженка Санкт-Петербурга Дарья Трепова. 

Ранее следователи допросили сестру и мать Треповой. 

UPD: позднее в Национальном антитеррористическом комитете прогремевший в Санкт-Петербурге взрыв назвали терактом, организованным украинскими спецслужбами.

13:13, 03 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
109
0
#Санкт-Петербург\n#взрыв\n#убийство\n#журналисты\n#СВО\n#спецоперация\n#задержание