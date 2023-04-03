В Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в убийстве Владлена Татарского

Санкт-Петербург. Подозреваемая в причастности к взрыву на творческом вечере Владлена Татарского в Санкт-Петербурге Дарья Трепова задержана. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.

Бывший ополченец, затем военный корреспондент и писатель, уроженец Донбасса Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский) погиб 2 апреля в результате взрыва во время своего творческого вечера в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Ранения получили еще 32 человека. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство общеопасным способом»). Оно передано в центральный аппарат Следственного комитета. Взрывное устройство находилось в гипсовой статуэтке. По версии следствия, сувенир подарила Татарскому 26-летняя уроженка Санкт-Петербурга Дарья Трепова.

Ранее следователи допросили сестру и мать Треповой.

UPD: позднее в Национальном антитеррористическом комитете прогремевший в Санкт-Петербурге взрыв назвали терактом, организованным украинскими спецслужбами.