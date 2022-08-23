Захар Прилепин рассказал RT о личности убитой Дарье Дугиной

Москва. Писатель и политик Захар Прилепин дал интервью, в котором раскрыл характер 29-летней журналистки Дарьи Дугиной, автомобиль с которой взорвали в Подмосковье. Беседу опубликовала на своем сайте телекомпания RT.

«Она была замечательно умна. Она была совершенно очаровательна. И она была очень незлоблива, что вообще нехарактерно для любой политической среды. То есть она была открыта для... ну... самых разных политических взглядов и убеждений. То есть левые, правые, разумные либералы, центристы там, те или иные радикалы — она внимательно выслушивала. При этом у неё был там внутренний стержень, такой, может быть, наследственный, может быть, свой», — поделился литератор своим мнением о Дарье Дугиной.

Прилепин указал на присущую журналистке внутреннюю силу.

«Сила, конечно, определённая характера. И такая чёткость сознания. При этом такая девичья и непосредственность, и очаровательность. Эти глаза, сияющие и вспыхивающие. Много всего было в ней замечательного», — отметил писатель.

Напомним, автомобиль Дарьи Дугиной был подорван при помощи заранее заложенного взрывного устройства вечером 20 августа в Подмосковье. Девушка погибла на месте. Дарья Дугина была дочерью известного политолога и философа Александра Дугина. Посмертно ее наградили Орденом мужества. Прощание с Дарьей Дугиной прошло 23 августа в Москве.

В ФСБ заявили, что подозреваемой в убийстве является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с 12-летней дочерью она некоторое время проживала в одном доме с Дугиной, также она ездила на фестиваль «Традиция», гостьей которого была погибшая журналистка. После убийства она незамедлительно выехала из России в Эстонию, использовав поддельный номер автомобиля. Позднее отец Натальи Вовк сообщил, что его дочь служила в ВСУ.