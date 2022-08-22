Украинский след: в ФСБ назвали подозреваемую в убийстве дочери Дугина

Москва. В ФСБ сообщили о раскрытии убийства политолога, журналистки и музыканта Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. За взрывом автомобиля с девушкой стоят украинские спецслужбы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию из Центра общественных связей ведомства.

Исполнительницей преступления в ФСБ назвали 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк. 23 июля 2022 года вместе с 12-летней дочерью она прибыла в Россию на машине с номерами ДНР. Женщина поселилась в доме, где проживала Дарья Дугина. Для слежки за ней она использовала автомобиль, зарегистрированный в Казахстане, для выезда из России – с украинским номерами.

Наталья Вовк была в числе посетителей литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором в качестве почетного гостя присутствовали Дарья Дугина. Ее автомобиль взорвался после завершения данного мероприятия. Тем временем, по версии следствия, Вовк вместе с дочерью покинула Россию. Ее маршрут пролегал через Псковскую область в Эстонию.

Материалы расследования переданы в Следственный комитет, добавили в ФСБ.

Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля, за рулем которого она находилась. Трагедия произошла в районе поселка Большие Вяземы Московской области. От полученных ранений девушка скончалась на месте.