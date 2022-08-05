Квартира за ботинок: прославившейся скандалом жительнице Сахалина выдали новую квартиру

Углегорск. Сахалинская область. Новую квартиру дали семье жительницы Сахалина после скандала на встрече с губернатором острова Валерием Лимаренко. Женщина метнула покрытый плесенью ботинок в главу Углегорского района Дмитрия Цуканова, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел в городе Шахтерске. Жительница соседнего Углегорска Людмила Аникеева пожаловалась на сырость в квартире, где она жила с мужем и ребенком. В доказательство она принесла ботинок, покрывшийся плесенью. Во время разговора с чиновниками женщина вышла из себя и бросила обувь в главу администрации Углегорского района.

Аникееву вывели из зала, но позднее за нее вступился вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он попросил разобраться с жилищными проблемами семьи.

В результате Аникеевы получили двухкомнатную квартиру с балконом из муниципального фонда.