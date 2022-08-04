На Сахалине в главу администрации района бросили ботинок

Шахтерск. Сахалинская область. Заплесневелый ботинок метнула жительница Углегорска в главу Углегорского района Сахалинской области Дмитрия Цуканова. Случай произошел во время встречи губернатора региона Валерия Лимаренко с населением в Шахтерске, пишет ИА REGNUM со ссылкой на местные СМИ.

Женщина выразила таким способом недовольство жилищными условиями. В доказательство того, что в ее квартире слишком сыро, она принесла на встречу обувь, покрывшуюся плесенью.

«Как вы считаете, это нормально, переселять из аварийного жилья в аварийное?» — спросила жительница у губернатора.

Лимаренко в ответ заявил, что такую проблему следует решать прокуратуре.

Тогда женщина запустила ботинок в главу Углегорского района. После этого ее вывели из зала.