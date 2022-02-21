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RT попросил россиян принять у себя беженцев из республик Донбасса

17:23, 21 февраля, 2022
Евгений Кандаков
RT попросил россиян принять у себя беженцев из республик Донбасса
17:23, 21 февраля, 2022
Евгений Кандаков
246
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#Украина\n#Донбасс\n#конфликт\n#эвакуация\n#беженцы\n#благотворительность\n#жилье\n#ЛНР\n#ДНР
Фото: vk.com/rt_russian
246
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Для этого можно зарегистрироваться в проекте «Карта помощи».

Москва. Желающие помочь с размещением в России беженцам из Донецкой и Луганской народных республик могут присоединиться к проекту «Карта помощи». Его организовал телеканал RT.

Для участия в «Карте помощи» необходимо связаться с организаторами по адресу dom@rttv.ru. В частности, потребуется авторизоваться, отметить свою геолокацию, указать количество свободных мест для размещения и свои контактные данные.

Подробности можно узнать также на сайте dom.rt.com.

Отметим, о готовности принять у себя вынужденных переселенцев из Донбасса объявили около 30 регионов России. В некоторых из них уже введен режим ЧС из-за значительного наплыва беженцев.

17:23, 21 февраля, 2022
Евгений Кандаков
246
0
#Украина\n#Донбасс\n#конфликт\n#эвакуация\n#беженцы\n#благотворительность\n#жилье\n#ЛНР\n#ДНР