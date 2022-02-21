RT попросил россиян принять у себя беженцев из республик Донбасса

Москва. Желающие помочь с размещением в России беженцам из Донецкой и Луганской народных республик могут присоединиться к проекту «Карта помощи». Его организовал телеканал RT.

Для участия в «Карте помощи» необходимо связаться с организаторами по адресу dom@rttv.ru. В частности, потребуется авторизоваться, отметить свою геолокацию, указать количество свободных мест для размещения и свои контактные данные.

Подробности можно узнать также на сайте dom.rt.com.

Отметим, о готовности принять у себя вынужденных переселенцев из Донбасса объявили около 30 регионов России. В некоторых из них уже введен режим ЧС из-за значительного наплыва беженцев.