Жителей ДНР и ЛНР согласились принять 26 регионов России

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Количество регионов, где намерены принять беженцев из ДНР и ЛНР, превысило два десятка. Об этом рассказал врио главы МЧС России Александр Чуприян, пишет «Интерфакс».

«В настоящее время 26 регионов нам прислали списки, что они готовы», — заявил руководитель ведомства после окончания оперативного совещания в Ростове-на-Дону.

Чуприян добавил, что составы для перевозки эвакуируемых пообещал предоставить глава РЖД Олег Белозеров. В поездах будет организовано питание.

Напомним. 18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили о вывозе женщин, детей и пенсионеров в Россию из-за риска начала полномасштабных боевых действий. Только из Донецкой народной республики могут доставить до 700 тыс. человек.

19 февраля в ДНР и ЛНР объявили мобилизацию мужского населения от 18 до 55 лет.