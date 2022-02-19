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Жителей ДНР и ЛНР согласились принять 26 регионов России

15:01, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Жителей ДНР и ЛНР согласились принять 26 регионов России
15:01, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
917
0
#Украина\n#Донбасс\n#конфликт\n#эвакуация\n#беженцы\n#МЧС\n#РЖД\n#регионы\n#мобилизация\n#ЛНР\n#ДНР
Фото: vk.com/rt_russian
917
0

Составы для перевозки эвакуируемых предоставит РЖД.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Количество регионов, где намерены принять беженцев из ДНР и ЛНР, превысило два десятка. Об этом рассказал врио главы МЧС России Александр Чуприян, пишет «Интерфакс».

«В настоящее время 26 регионов нам прислали списки, что они готовы», — заявил руководитель ведомства после окончания оперативного совещания в Ростове-на-Дону.

Чуприян добавил, что составы для перевозки эвакуируемых пообещал предоставить глава РЖД Олег Белозеров. В поездах будет организовано питание.

Напомним. 18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили о вывозе женщин, детей и пенсионеров в Россию из-за риска начала полномасштабных боевых действий. Только из Донецкой народной республики могут доставить до 700 тыс. человек.

19 февраля в ДНР и ЛНР объявили мобилизацию мужского населения от 18 до 55 лет.

15:01, 19 февраля, 2022
Евгений Кандаков
917
0
#Украина\n#Донбасс\n#конфликт\n#эвакуация\n#беженцы\n#МЧС\n#РЖД\n#регионы\n#мобилизация\n#ЛНР\n#ДНР