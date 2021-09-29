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Полицейские Красноярска сняли ролик про педофилов в стиле фильма ужасов

13:06, 29 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Полицейские Красноярска сняли ролик про педофилов в стиле фильма ужасов
13:06, 29 сентября, 2021
Андрей Бирюков
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#Россия\n#Красноярск\n#полиция\n#дети
Фото: Скриншот из видео
111
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Его назвали «Не все монстры носят костюмы».

Красноярск. Красноярский край. Полиция Красноярска сняла для детей социальный ролик в стиле фильма ужасов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Красноярского края. 

Ролик называется «Не все монстры носят костюмы». Начинается он с телевизора, в котором появляется ведьма из лесной чащи, затем кровопийца и клоун. После них появляется мужчина в очках, который предлагает конфету. Заканчивается видео пустой качелей. 

Таким образом полицейские хотели привлечь внимание детей к тому, что не все плохие люди носят специфические костюмы. Зачастую преступником может оказаться совершенно неприметный человек, а мужчина в очках является отсылкой к портрету педофила в массовой культуре.

13:06, 29 сентября, 2021
Андрей Бирюков
111
0
#Россия\n#Красноярск\n#полиция\n#дети
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