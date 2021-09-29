Полицейские Красноярска сняли ролик про педофилов в стиле фильма ужасов

Его назвали «Не все монстры носят костюмы».

Красноярск. Красноярский край. Полиция Красноярска сняла для детей социальный ролик в стиле фильма ужасов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Красноярского края.

Ролик называется «Не все монстры носят костюмы». Начинается он с телевизора, в котором появляется ведьма из лесной чащи, затем кровопийца и клоун. После них появляется мужчина в очках, который предлагает конфету. Заканчивается видео пустой качелей.

Таким образом полицейские хотели привлечь внимание детей к тому, что не все плохие люди носят специфические костюмы. Зачастую преступником может оказаться совершенно неприметный человек, а мужчина в очках является отсылкой к портрету педофила в массовой культуре.