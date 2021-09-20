В России могут ввести ответственность за производство строительного фальсификата

Доля контрафактной продукции на рынке достигает 25%.



Москва. Россия. В России могут ввести уголовную ответственность за производство некачественных строительных материалов. Об этом пишут «Известия».

Общественный совет при Минстрое России направил в ведомство документ с предложением ввести уголовную и административную ответственность за фальсификат в области стройматериалов. Эксперт совета Владислав Ткаченко рассказал «Известиям», что понятие контрафактной продукции сейчас закреплено только в Гражданском кодексе, никаких санкций со стороны государства нет.

Под строительным фальсификатом подразумевается несоответствующий требованиям безопасности материал. Информация о составе может быть неполной или вовсе ложной. Использование таких материалов опасно для общества, поскольку дома, имеющие основу ненадлежащего качества, могут обрушиться в любой момент.

По данным Общественного совета при Минстрое России, четверть всех стройматериалов на рынке являются фальсификатом. При этом в электротехнике этот показатель равен 50%, у сухих строительных смесей он составляет 30-40%, у герметиков — 35-40%.