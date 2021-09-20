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В России могут ввести ответственность за производство строительного фальсификата

10:21, 20 сентября, 2021
Андрей Бирюков
В России могут ввести ответственность за производство строительного фальсификата
10:21, 20 сентября, 2021
Андрей Бирюков
234
0
#Россия\n#строительство\n#жилищное строительство
Фото: unsplash.com
234
0

Доля контрафактной продукции на рынке достигает 25%.

Москва. Россия. В России могут ввести уголовную ответственность за производство некачественных строительных материалов. Об этом пишут «Известия»

Общественный совет при Минстрое России направил в ведомство документ с предложением ввести уголовную и административную ответственность за фальсификат в области стройматериалов. Эксперт совета Владислав Ткаченко рассказал «Известиям», что понятие контрафактной продукции сейчас закреплено только в Гражданском кодексе, никаких санкций со стороны государства нет. 

Под строительным фальсификатом подразумевается несоответствующий требованиям безопасности материал. Информация о составе может быть неполной или вовсе ложной. Использование таких материалов опасно для общества, поскольку дома, имеющие основу ненадлежащего качества, могут обрушиться в любой момент.

По данным Общественного совета при Минстрое России, четверть всех стройматериалов на рынке являются фальсификатом. При этом в электротехнике этот показатель равен 50%, у сухих строительных смесей он составляет 30-40%, у герметиков — 35-40%.

10:21, 20 сентября, 2021
Андрей Бирюков
234
0
#Россия\n#строительство\n#жилищное строительство
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