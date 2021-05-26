Закон о новых мерах поддержки семей с детьми подписал Путин

Ранее его приняла Госдума и одобрил Совфед.



Москва. Дополнительные льготы для семей с детьми и беременных вводятся в России. Закон подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет Газета.ру.

В частности, согласно документу, с 1 сентября 2021 года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 8 лет составит 100% от среднего заработка.

Выплаты в размере половины прожиточного минимума ребенка в регионе (5,6 тыс рублей в среднем по России) будут ежемесячно начислять с 1 июля неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Также с 1 июля половину прожиточного минимума в регионе начнут выплачивать женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях с беременностью до 12 недель и находящиеся в трудной материальной ситуации.

Закон действует со дня его официального опубликования. Беременные, вставшие на учет до 1 июля, могут получить пособия в порядке и размере, установленных до дня вступления документа в силу.