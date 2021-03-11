Размер выплат на детей от 3 до 7 лет будет зависеть от доходов семьи

Для менее обеспеченных пособия увеличат.



Ново-Огарево. Московская область. В России изменится порядок начисления социальных выплат на детей от 3 до 7 лет. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, пишут «Известия».

Ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось по единому принципу - 50% от регионального прожиточного минимума на детей. Теперь власти решили внедрить более адресный подход.

Согласно указу, размер пособия будет зависеть от прожиточного минимума ребенка по региону и составит 50%, 75% или 100% от данной величины. При этом если среднедушевой доход семьи был выше минимальной необходимой для жизни суммы доходов граждан, то тогда выплата составит 100%.

«В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей», - говорится в тексте указа.

Заявления на перерасчет необходимо подать после 1 апреля 2021 года.

Напомним, пособия на детей от 3 до 7 лет ввели в России с 1 января 2020 года. В среднем по стране они составляли 5,5 тыс. рублей.