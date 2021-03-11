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Размер выплат на детей от 3 до 7 лет будет зависеть от доходов семьи

10:16, 11 марта, 2021
Евгений Кандаков
Размер выплат на детей от 3 до 7 лет будет зависеть от доходов семьи
10:16, 11 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#господдержка\n#бедность\n#детские пособия\n#Владимир Путин\n#социальная политика\n#дети\n#семья
Фото: pixabay.com
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Для менее обеспеченных пособия увеличат.

Ново-Огарево. Московская область. В России изменится порядок начисления социальных выплат на детей от 3 до 7 лет. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, пишут «Известия».

Ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось по единому принципу - 50% от регионального прожиточного минимума на детей. Теперь власти решили внедрить более адресный подход.

Согласно указу, размер пособия будет зависеть от прожиточного минимума ребенка по региону и составит 50%, 75% или 100% от данной величины. При этом если среднедушевой доход семьи был выше минимальной необходимой для жизни суммы доходов граждан, то тогда выплата составит 100%.

«В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей», - говорится в тексте указа.

Заявления на перерасчет необходимо подать после 1 апреля 2021 года.

Напомним, пособия на детей от 3 до 7 лет ввели в России с 1 января 2020 года. В среднем по стране они составляли 5,5 тыс. рублей.

10:16, 11 марта, 2021
Евгений Кандаков
670
0
#господдержка\n#бедность\n#детские пособия\n#Владимир Путин\n#социальная политика\n#дети\n#семья