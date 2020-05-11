Соцработники в России получат дополнительные выплаты до 60 тыс рублей

Специальная программа продлится три месяца.

Москва. Президент России Владимир Путин поручил установить дополнительные выплаты для соцработников. Об этом он заявил в прямом эфире перед совещанием с регионами по коронавирусу.

«Повышенную нагрузку, риски, несут и работники соцучреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца - с 15 апреля по 15 июля», — сказал глава государства.

Для врачей, работающих в соцучреждениях, доплата составит 40 тыс. рублей за двухнедельную смену, при непосредственной работе с больными коронавирусом — 60 тыс. рублей.

Соцработники, педагоги, средний медицинский и административный персонал получит 25 тыс. рублей, при работе с инфицированными — 35 тыс. рублей. Выплаты для младшего персонала составят 15 и 20 тыс. рублей соответственно, для технических работников 10 и 15 тыс. рублей.

Напомним, что с 12 мая в России завершается период нерабочих дней, но продолжается борьба с распространением коронавируса. Также Путин анонсировал новый пакет мер поддержки, которые коснутся всех семей с детьми.