Еще один Вечный огонь зажгли в Нижнем Новгороде

Для его зажжения взяли частицу огня в Нижегородском кремле.

Нижний Новгород. В Сормовском районе Нижнего Новгорода зажгли Вечный огонь. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, новую площадку у мемориального комплекса «Танки «Борец за свободу тов. Ленин» и Т-34» открыли в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Для торжественного зажжения Вечного огня на площади Славы взята частица пламени из Вечного огня в Нижегородском кремле.

Предполагается, что огонь в Сормовском районе будет гореть постоянно.