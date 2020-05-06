Футболист Мамаев расплатился с телеведущей Ушаковой за пострадавшую во время драки иномарку

Инцидент произошел в 2018 году и вызвал большой резонанс.



Москва. В скандальной истории с кутежом и драками двух известных российских футболистов поставлена, вероятно, последняя точка. Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев выплатил телеведущей Первого канала Ольге Ушаковой компенсацию за поврежденный автомобиль, сообщает РенТВ со ссылкой на ТАСС.

Как уже сообщалось, журналистка подала исковое заявление в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева полтора года спустя после того, как они напали на ее водителя и автомобиль.

Инцидент произошел 8 октября 2018 года, когда футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин с его братом Кириллом и приятелем Александром Протасовицким устроили две драки. В районе гостиницы «Пекин» они избили водителя Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также повредили иномарку, за рулем которой он находился. Кроме того, в кафе они нанесли побои чиновнику Минпромторга Денису Паку и гендиректору института НАМИ Сергею Гайсину. 8 мая 2019 года всю компанию отправили в колонию. В сентябре того же года Мамаева и Кокорина отпустили по УДО.

Сумма иска Ольги Ушаковой за испорченную иномарку составила 321 тыс. рублей. Павел Мамаев выплатил эти деньги единолично, заявил его адвокат.