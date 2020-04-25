В России предложили ввести пропуска для пожилых людей на прогулки и поездки на дачу

Также волонтёров могут направить на садовые участки в помощь пенсионерам.

Москва. Зампред Совета по правам человека при президенте России Ирина Киркора выступила с инициативой ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу. Об этом сообщили «Известия».

Для людей, у которых нет собственной машины, Ирина Киркора предложила организовать транспортировку на дачные участки и обратно с соблюдением санитарных требований в период пандемии.

«Это определенные маршруты, то есть выполняется запрос, указывается маршрут, власть сможет спрогнозировать… время, когда можно выезжать, чтобы не создавать поток в одно время. Есть вот такие-то свободные окна, когда минимизация социальных контактов может быть обеспечена, если вы не едете на собственной машине», — рассказала прессе Киркора.

Она также предложила направить людей на помощь пожилым людям, которым физически тяжело ухаживать за своим дачным участком. К таким работам можно привлечь в том числе лиц, оставшихся без работы. Комментируя инициативу о пропусках на прогулки, Киркора отметила, что физическая активность для старшего поколения необходима. Решить эту проблему она предлагает, распределив «потоки гуляющих в течение дня».