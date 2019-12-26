Певица Пелагея рассталась с хоккеистом Телегиным

Семейная жизнь продолжалась 3 года, пара обзавелась дочкой Таисией.

Москва. О разводе с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным объявила известная певица Пелагея. Об этом она сообщила на своей официальной странице в Instagram.

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась», - написала Пелагея в социальной сети.

Брак спортсмена и фолк-исполнительницы продлился 3 года, у них родилась маленькая дочь Таисия. Пелагея выразила надежду, что и после развода они останутся для малышки хорошими родителями.

Также она пообещала остаться хоккейной болельщицей.