В церковной книге в Москве нашли неизвестный автограф Гоголя

Он оставил подпись в метрической книге своего крестника.

Москва. В Москве нашли ранее неизвестный автограф Николая Гоголя. Об этом пишет RT со ссылкой на сайт мэрии столицы.

Подпись обнаружили в церковной книге в Главном архивном управлении Москвы.

«Выяснилось, что классик русской литературы оставил подпись в метрической книге своего крестника», — сообщил руководитель Главархива Ярослав Онопенко.

Поэт был близок с семьей философа-славянофила Алексея Хомякова и его жены Екатерины, поэтому стал крестным отцом их сына Николая.

Крещение состоялось 31 января 1850 года в церкви Николая Чудотворца на Песках.