  • $ 64.74 ↓
  • € 71.3 ↓

В церковной книге в Москве нашли неизвестный автограф Гоголя

19:00, 10 октября, 2019
Дарья Снидкова
В церковной книге в Москве нашли неизвестный автограф Гоголя
19:00, 10 октября, 2019
Дарья Снидкова
101
0
#Москва\n#писатель
Фото: Сайт мэра Москвы
101
0

Он оставил подпись в метрической книге своего крестника.

Москва. В Москве нашли ранее неизвестный автограф Николая Гоголя. Об этом пишет RT со ссылкой на сайт мэрии столицы.

Подпись обнаружили в церковной книге в Главном архивном управлении Москвы.

«Выяснилось, что классик русской литературы оставил подпись в метрической книге своего крестника», — сообщил руководитель Главархива Ярослав Онопенко.

Поэт был близок с семьей философа-славянофила Алексея Хомякова и его жены Екатерины, поэтому стал крестным отцом их сына Николая.

Крещение состоялось 31 января 1850 года в церкви Николая Чудотворца на Песках.

 

19:00, 10 октября, 2019
Дарья Снидкова
101
0
#Москва\n#писатель

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

14-летняя девочка погибла в результате ДТП на трассе в Удмуртии

20:40, 04 октября, 2019
5025

Судимый мужчина задушил ижевскую школьницу и закопал ее тело

3992
15:15, 04 октября, 2019

Двое погибли и шестеро пострадали в аварии на «встречке» в Удмуртии

3566
09:04, 06 октября, 2019

Во время пешего похода в Можге на ребенка упало дерево

3007
17:38, 05 октября, 2019

В Удмуртии упавшее дерево повредило два автомобиля

2598
14:34, 08 октября, 2019

В Улан-Удэ экстренно приняли роды у женщины, попавшей под трамвай

10:25, 04 октября, 2019
3186

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

1398
14:48, 08 октября, 2019

Экс-депутата Якутии на охоте убил медведь

1325
12:54, 05 октября, 2019

Восемь вооруженных человек попытались захватить завод на Кубани

996
13:49, 04 октября, 2019

Несовершеннолетнюю студентку МГТУ имени Баумана убили в Подмосковье

933
18:30, 05 октября, 2019

Фуркад назвал сроки завершения карьеры

14:21, 06 октября, 2019
1524

Самые ранние следы чумы, свирепствовавшей в Европе в 14—18 веках, нашли в Татарстане

1188
09:41, 04 октября, 2019

Двое жителей Германии погибли, отравившись колбасой

1121
12:31, 05 октября, 2019

Не хватило топлива: число погибших при посадке самолета во Львове достигло 5 человек

1009
11:40, 04 октября, 2019

Дойдет до поцелуев Брежнева: в сети высмеяли Трампа за шлепок по колену президента Финляндии

803
12:30, 04 октября, 2019

Мультимедиа

Педагоги Ижевска прошли экообучение и готовы вести урок «Секреты переработки»

09 октября, 2019

Регоператор установил 200 контейнеров для раздельного сбора отходов

07 октября, 2019

Депутат городской думы Ижевска Борис Ломаев

07 октября, 2019