«Воспитание» электроошейником: мучившему детей свердловскому бизнесмену ужесточили наказание

Ранее суд приговорил Юрия Юдина к условному сроку.

Нижний Тагил. Свердловская область. Мучившему детей основателю фирмы «ITM-холдинг» в Свердловской области ужесточили наказание. Суд приговорил Юрия Юдина к 4 годам колонии общего режима, пишет портал «360».

Бизнесмен воспитывал детей, в том числе детей своих подчиненных, при помощи электроошейника, палок и ножа. Экзекуции происходили во время походов за город, в которые Юдин выходил с избранными сотрудниками. На них подчиненные были обязаны во всем слушаться руководителя, к непокорным применялось физическое насилие. Кадры процесса публиковались в закрытой группе.

Отмечается, что некоторые сами обращались к Юдину за «педагогической помощью» и потом выступили в его защиту.

Так, «Коммерсантъ» пишет, что обвиняемый по просьбе знакомой взялся за воспитание ее 5-летнего сына. Юдин надевал на мальчика собачий ошейник, заставляя наказывать себя за то, что он не имеет никаких успехов в занятии по айкидо, при этом называя ребенка «слабым и глупым».

Ранее суд приговорил предпринимателя к 4 годам лишения свободы условно.

«Приговор был обжалован представителем потерпевшего, защитой осужденного и опротестован прокурором», - сообщили в пресс-службе суда.