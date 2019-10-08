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«Воспитание» электроошейником: мучившему детей свердловскому бизнесмену ужесточили наказание

15:34, 08 октября, 2019
Дарья Снидкова
«Воспитание» электроошейником: мучившему детей свердловскому бизнесмену ужесточили наказание
15:34, 08 октября, 2019
Дарья Снидкова
83
0
#дети\n#насилие\n#Нижний Тагил\n#приговор суда\n#Свердловская область
Фото: Pixabay
83
0

Ранее суд приговорил Юрия Юдина к условному сроку.

Нижний Тагил. Свердловская область. Мучившему детей основателю фирмы «ITM-холдинг» в Свердловской области ужесточили наказание. Суд приговорил Юрия Юдина к 4 годам колонии общего режима, пишет портал «360».

Бизнесмен воспитывал детей, в том числе детей своих подчиненных, при помощи электроошейника, палок и ножа. Экзекуции происходили во время походов за город, в которые Юдин выходил с избранными сотрудниками. На них подчиненные были обязаны во всем слушаться руководителя, к непокорным применялось физическое насилие. Кадры процесса публиковались в закрытой группе.

Отмечается, что некоторые сами обращались к Юдину за «педагогической помощью» и потом выступили в его защиту.

Так, «Коммерсантъ» пишет, что обвиняемый по просьбе знакомой взялся за воспитание ее 5-летнего сына. Юдин надевал на мальчика собачий ошейник, заставляя наказывать себя за то, что он не имеет никаких успехов в занятии по айкидо, при этом называя ребенка «слабым и глупым». 

Ранее суд приговорил предпринимателя к 4 годам лишения свободы условно.

«Приговор был обжалован представителем потерпевшего, защитой осужденного и опротестован прокурором», - сообщили в пресс-службе суда.  

15:34, 08 октября, 2019
Дарья Снидкова
83
0
#дети\n#насилие\n#Нижний Тагил\n#приговор суда\n#Свердловская область

 

 

 


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