Правительство России утвердило список потенциально опасных пород собак

С 1 января 2020 года их выгул без поводка и намордника запрещён.

Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. Как сообщило РИА Новости во вторник, 30 июля, соответствующий документ разместили на сайте кабинета министров.

В перечень вошли следующие породы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложены качества агрессии и силы.

Отметим, что с 1 января 2020 года выгул собак вышеперечисленных пород без намордника и поводка запрещён. Исключение составляют случаи, когда животное находится на огороженной территории своего хозяина. При этом о наличии такой собаки должно сообщаться на предупреждающей табличке при входе на территорию.