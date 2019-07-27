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«Чебурашку» и «Попугая Кешу» выпустят в 3D

20:05, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
«Чебурашку» и «Попугая Кешу» выпустят в 3D
20:05, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
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#шоу-бизнес\n#Москва\n#мультфильмы
Фото: РГ: кадр из мультфильма
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Продюсеры ищут варианты реализации уже существующих наработок в этом направлении.

Москва. Знаменитые советские мультфильмы – «Чебурашку», «Крокодила Гену» и «Попугая Кешу» – выпустят в 3D. Как пишет Life, об этом рассказал художник-постановщик компании «Союзмультфильм» Юрий Пронин.

«Все самые известные бренды, такие как «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Попугай Кеша», они уже существуют в 3D... Они про запас уже есть», — отметил Пронин.

По словам художника-мультипликатора, продюсеры ищут варианты реализации уже существующих наработок в этом направлении.

20:05, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
91
0
#шоу-бизнес\n#Москва\n#мультфильмы

 

 

 


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