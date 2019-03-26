«Список вполне понятен»: эксперт прокомментировал «Рейтинг травли» медиаперсон в рунете

Также о нем высказался блогер Илья Варламов.

Москва. «Рейтинг травли» среди медиаперсон рунета прокомментировал политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Об этом пишет RT.

Напомним, ранее издание попросило компанию «Крибрум» составить рейтинг публичных лиц, по отношению к которым в сети чаще всего появляются негативные высказывания.

Кроме прочих, в список попали журналист «России 1» Ольга Скабеева, главный редактор RT Маргарита Симоньян, феминистка Белла Рапопорт, Владимир Познер, Ксения Собчак и блогер Илья Варламов.



«Тут существуют две линии, одна фундаментальная, а другая ситуативная. Белла Рапопорт — человек-ноунэйм. То есть большинство пользователей соцсетей узнали о ней буквально неделю назад. Что касается Скабеевой, Симоньян и остальных деятелей СМИ, то это фундаментальные фигуры. Это люди, которые были известны годами», — сказал Бышок.

По его словам, подобная статистика является особенностью не только российских медиа.

«В социальных сетях всегда присутствует больше отрицательных комментариев, нежели положительных <…> С учётом всего этого список вполне понятен. Негатив по отношению к Симоньян и Скабеевой идёт не непосредственно к ним персонально, а к государству, с которым они ассоциируются. Скабееву, например, не любят те, кто просто не смотрит телевизор и не видит её программ. Корреляция между негативом в соцсетях и теми, кто смотрит телевизор, не очень высокая. Ты либо получаешь информацию из соцсетей и специфически воспринимаешь телевизионную информацию, либо смотришь телевизор и не реагируешь негативно на ведущих», — добавил он.

Оказавшийся на 10 строчке антирейтинга блогер Илья Варламов также высказался о своем в нем нахождении.

«Я в интернете активно присутствую с конца 1990-х, то есть с того времени, когда Рунет начал развиваться. С того момента в том или ином виде я всегда занимался общественной деятельностью и так или иначе был достаточно заметной фигурой в русском интернете. Поэтому я уже много лет не реагирую и не обращаю внимания ни на что, что обо мне пишут», — сказал Варламов.

По его мнению, то, что он попал в список – «замечательно», так как не существует плохого пиара. Однако блогер был удивлен, что его включили в рейтинг.

«Есть два правила. Первое: всё пиар, кроме некролога. Второе: не корми тролля. Это прямой путь к успеху. Так что на различные высказывания я никак не реагирую. Мне приятно, что я вызываю какие-то эмоции у людей. Значит, я не просто так занимаюсь своей деятельностью», — отметил Варламов.