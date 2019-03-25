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Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян и Белла Рапопорт возглавили «Рейтинг травли» среди медиаперсон

15:55, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
15:55, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
83
0
#СМИ\n#рейтинг\n#Москва\n#медиа\n#новости
Фото: instagram.com/olgaskabeeva
83
0

Исследование основано на недельном мониторинге Рунета.

Москва. RT опубликовала первую часть «Рейтинга травли» среди медиаперсон. Исследование показывает, «в адрес каких журналистов и блогеров и по какому поводу чаще всего появлялись негативные высказывания в сетевых СМИ, блогосфере, социальных сетях и Telegram-каналах».

Мониторинг в течение недели проводила компания «Крибрум». Они отслеживали почти все публикации Рунета — в среднем около 100 млн комментариев в сутки.

Сначала формируется список самых упоминаемых в Рунете за неделю персон. Затем платформа автоматически определяет отношение к ним интернет-аудитории.

Таким образом, в топ-10 «Рейтинга травли» за последнюю неделю (с 10 по 23 марта) вошли следующие медийные личности:

1. Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала «Россия 1»;

2. Маргарита Симоньян (коэффициент негатива — 35,1%), главный редактор RT;

3. Белла Рапопорт (коэффициент негатива — 32,1%), феминистка из Санкт-Петербурга;

4. Аркадий Бабченко (коэффициент негатива — 28,4%), перебравшийся на Украину российский журналист;

5. Владимир Соловьёв (коэффициент негатива — 13,1%), известный теле- и радиоведущий;

6. Ксения Собчак (коэффициент негатива — 12,4%), телеведущая, экс-кандидат в президенты России;

7. Владимир Познер (коэффициент негатива — 8,6%), журналист;

8. Алексей Венедиктов (коэффициент негатива — 8,3%), главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»;

9. Юрий Дудь (коэффициент негатива — 4,7%), журналист;

10. Илья Варламов (коэффициент негатива — 3,2%), общественный деятель, блогер.

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15:55, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
83
0
#СМИ\n#рейтинг\n#Москва\n#медиа\n#новости

 

 

 


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