Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

По его словам, футболист лежит, смотрит телевизор и ест.
Москва. Нога у футболиста Александра Кокорина онемела из-за малоподвижности и нежелания заниматься спортом. Об этом «Интерфаксу» рассказал замглавы ФСИН России Валерий Максименко.
«Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес», - описал он будни спортсмена.
В пример Кокорину замглавы ставил также арестованного Павла Мамаева.
«Занимается физкультурой, играет в футбол, и у него никаких проблем со здоровьем нет», - сказал замглавы.
Максименко подтвердил, что Кокорину провели медицинскую процедуру, после чего на ноге образовалось «легкое покраснение, которое помазали зеленкой и оно уже заживает».
Напомним, ранее адвокат футболиста Андрей Ромашов рассказал, что Кокорин получил ожог ноги из-за проведенного в СИЗО электрофореза. В результате у спортсмена началось нагноение.
Проверка управление показала, что «после проведения процедуры электромиостимуляции отмечалось незначительное покраснение кожи».
В настоящий момент решается вопрос о посещении арестованного врачами ФК «Зенит».
Как пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости, из-за перенесенной в 2018 году операции форвард испытывает боль в колене из-за недостатка нагрузки в изоляторе.