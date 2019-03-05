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Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

17:36, 05 марта, 2019
Дарья Снидкова
17:36, 05 марта, 2019
Дарья Снидкова
151
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#здоровье\n#ФСИН\n#Москва\n#лечение\n#адвокат\n#СИЗО\n#Зенит\n#ожоги\n#Кокорин
Фото: www.championat.com
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По его словам, футболист лежит, смотрит телевизор и ест.

Москва. Нога у футболиста Александра Кокорина онемела из-за малоподвижности и нежелания заниматься спортом. Об этом «Интерфаксу» рассказал замглавы ФСИН России Валерий Максименко.

«Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес», - описал он будни спортсмена.

В пример Кокорину замглавы ставил также арестованного Павла Мамаева.

«Занимается физкультурой, играет в футбол, и у него никаких проблем со здоровьем нет», - сказал замглавы.

Максименко подтвердил, что Кокорину провели медицинскую процедуру, после чего на ноге образовалось «легкое покраснение, которое помазали зеленкой и оно уже заживает».

Напомним, ранее адвокат футболиста Андрей Ромашов рассказал, что Кокорин получил ожог ноги из-за проведенного в СИЗО электрофореза. В результате у спортсмена началось нагноение.

Проверка управление показала, что «после проведения процедуры электромиостимуляции отмечалось незначительное покраснение кожи».

В настоящий момент решается вопрос о посещении арестованного врачами ФК «Зенит».

Как пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости, из-за перенесенной в 2018 году операции форвард испытывает боль в колене из-за недостатка нагрузки в изоляторе.

17:36, 05 марта, 2019
Дарья Снидкова
151
0
#здоровье\n#ФСИН\n#Москва\n#лечение\n#адвокат\n#СИЗО\n#Зенит\n#ожоги\n#Кокорин

 

 

 


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