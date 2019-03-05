Кокорин получил ожоги ноги во время лечения в СИЗО

Адвокат просил ФСИН не проводить процедуры.

Москва. Футболист Александр Кокорин получил ожоги из-за процедуры электрофореза, которую ему провели врачи СИЗО «Бутырка». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ТАСС.

По словам адвоката спортсмена Андрея Ромашова, по время лечения врачи следственного изолятора допустили ожоги кожи и мышечной ткани на ноге. У Кокорина началось нагноение.

Напомним, ранее защита футболиста заявляла, что форвард может стать инвалидом, если не пройдет реабилитацию после операции на коленном суставе.

«Вот так Саша проходит курс лечения. Единственная выгода, которую можно извлечь из этого, – сохранить ногу. Мы решили опубликовать это не для того, чтобы кого-то в чём-то уличить, а для того, чтобы больше врачи этого не допустили. Сегодня они сожгли, а завтра отрежут, не дай бог», - сказал Ромашов «Чемпионату».

По его словам, защита еще месяц назад предоставила руководству ФСИН ходатайства с заключениями от ФК «Зенит», РФС и итальянской клиники о том, что лечение футболиста возможно только в определенных условиях. Также ФСИН просили не проводить процедуры без участия специалистов.

«Следователь же вернул их и сказал, что они для него не имеют никакого смысла. Следователь не усмотрел никакой опасности для здоровья нашего подзащитного. Это безумие какое-то, фантасмагория!» - делится Ромашов.

О состоянии здоровья Кокорина свидетельствовала справка, выданная до первого судебного заседания по избранию меры пресечения.

«В ней врач СИЗО отмечает, что Кокорин может быть доставлен в суд — и всё! Это что, проверка состояния здоровья? И следствие ссылается на эту справку вопреки трём огромным заключениям», - добавил адвокат.

Напомним, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева обвиняют в избиении нескольких человек в Москве в октябре 2018 года. Также фигурантами проходят брат «зенитовца» Кирилл.