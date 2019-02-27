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Директор школы в Воронеже уволилась после пьяного дебоша учеников

13:51, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
13:51, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
84
0
#школа\n#увольнения\n#Воронеж\n#директор\n#школьники\n#тусовка\n#конфликт школьников
Фото: Прокуратура Воронежской области
84
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СКР возбудил дело о халатности.

Воронеж. Воронежская область. Заявление об уходе по собственному желанию написала директор воронежской школы №36 Анна Подгорная. Об этом пишет «РГ».

В середине февраля 25 молодых людей, подпоив охранника, прошли в школу во время карантина. Старшеклассники принесли с собой алкоголь и устроили вечеринку в спортзале, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. В конце «мероприятия» нарушители подрались. Погорели дебоширы из-за трансляции, которую участники веселья вели в соцсетях.

Следователи возбудили дело о халатности, в полиции ведут отдельное расследование об избиении подростка.

После скандала охранник уволился по собственному желанию, Подгорная получила выговор.

Однако позднее выяснилось, что это не первый дебош в школе. За время карантина посторонние появлялись в образовательном учреждении еще как минимум раз.

В городском управлении образования решали вопрос об увольнении директора по статье. Но Подгорная, не дожидаясь решения, написала заявление.

13:51, 27 февраля, 2019
Дарья Снидкова
84
0
#школа\n#увольнения\n#Воронеж\n#директор\n#школьники\n#тусовка\n#конфликт школьников

 

 

 


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