Директор школы в Воронеже уволилась после пьяного дебоша учеников

СКР возбудил дело о халатности.

Воронеж. Воронежская область. Заявление об уходе по собственному желанию написала директор воронежской школы №36 Анна Подгорная. Об этом пишет «РГ».

В середине февраля 25 молодых людей, подпоив охранника, прошли в школу во время карантина. Старшеклассники принесли с собой алкоголь и устроили вечеринку в спортзале, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. В конце «мероприятия» нарушители подрались. Погорели дебоширы из-за трансляции, которую участники веселья вели в соцсетях.

Следователи возбудили дело о халатности, в полиции ведут отдельное расследование об избиении подростка.

После скандала охранник уволился по собственному желанию, Подгорная получила выговор.

Однако позднее выяснилось, что это не первый дебош в школе. За время карантина посторонние появлялись в образовательном учреждении еще как минимум раз.

В городском управлении образования решали вопрос об увольнении директора по статье. Но Подгорная, не дожидаясь решения, написала заявление.