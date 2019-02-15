Минздрав России готов повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

Подготовка законопроекта началась осенью 2018 года.

Москва. Минздрав России готов внесли в Госдуму законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

«Мы готовы внести, у нас всё готово», - сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

Как поясняет «Интерфакс», законопроект начали готовить осенью 2018 года.

Сейчас проект требуется согласовать с федеральными органами исполнительной власти.

Согласно опросу ВЦИОМ, 78% россиян поддерживают инициативу.