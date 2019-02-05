Россиян намерены освободить от «поверочного рабства» счетчиков воды

Росстандарт совместно с другими ведомствами разрабатывает соответствующий законопроект.

Москва. В этом году Росстандарт, Минпромторг, Минстрой и Минэкономразвития намерены внести в Госдуму законопроект, который избавит россиян от обязанности проводить поверку работы счетчиков воды. Об этом рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов «РГ».

«Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это, как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены», - заметил Абрамов.

По мнению главы ведомства, за точность показаний должен отвечать поставщик, а не потребитель.

Если поправки будут приняты, то «единственное, что потребуется от собственников, - обеспечить доступ специалистов к внутридомовым счетчикам.