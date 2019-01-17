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Избившую школьницу за рисунок на уроке завуча отстранили от работы в Тольятти

10:14, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
10:14, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
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#дети\n#конфликт\n#школьники\n#Тольятти\n#учитель\n#избиение\n#издевательство над школьницей
Фото: Скрин
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Это не первый раз, когда она применяет силу к детям.

Тольятти. Самарская область. Конфликт 5-классницы и завуча школы № 93в Тольятти попал на видео. На кадрах, выложенных одноклассниками девочки, видно, как женщина бьет ученицу по лицу, а после хватает за шею.

После этого девочка восклицает:

- Вы с ума сошли!

- Я - да, а ты - нет. Поэтому я хочу, чтобы ты вела себя как девочка-ученица, - спокойным голосом ответила завуч.

Конфликт произошел из-за того, что девочка отвлеклась от урока на рисунок.

Портал «360» выяснил, что завуч, по совместительству учитель биологии, не первый раз поднимает руку на учеников.

Женщина позволяла себе «брать провинившихся за волосы», «мотать за шкирку и чуть ли не душить об воротник» школьника. Дети отмечают, что подобные случаи агрессии происходят у учительницы «не из-за серьезных причин, а абсолютно незначительных».

 «Была еще одна ситуация. Моя подруга просто посмотрела в окно на уроке. Учительница, решив, что она болтает, подошла и начала на нее кричать. После преподавательница начала просто через силу, как бы это странно ни было, вертеть ее голову в разные стороны, выглядело так, будто она правда пытается свернуть ей шею», — рассказала школьница порталу.

После опубликования видео в СМИ в школе собрали срочное совещание с участием и.о. руководителя департамента образования города Ларисы Лебедевой родителями, сообщает администрация Тольятти.

В школе проводится проверка. В администрации образовательного учреждения и в департаменте поведение сотрудника считают недопустимым.

В настоящий момент завуча отстранили от работы.

Следователи также начали доследственную проверку, «в рамках которой будет дана правовая  оценка не только действиям преподавателя, но и руководству школу, а также действиям должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних», сообщила пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

10:14, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
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#дети\n#конфликт\n#школьники\n#Тольятти\n#учитель\n#избиение\n#издевательство над школьницей

 

 

 


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